Netanyahu, vittoria inimmaginabile

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - ''Sono molto emozionato. Questa è la notte di una vittoria immensa. Sia ringraziato il Cielo che siamo giunti a tanto'': con queste parole il premier Benyamin Netanyahu ha esordito nel proprio intervento fra i sostenitori del Likud riuniti a Tel Aviv. ''La nostra è stata una vittoria che non si poteva nemmeno immaginare'', ha aggiunto il premier che era accompagnato dalla moglie Sarah. ''Il popolo di Israele mi ha confermato la fiducia per la quinta volta''. Pochi minuti prima che il premier prendesse la parola, due reti televisive hanno pubblicato separatamente le proprie proiezioni di voto giungendo alla stessa conclusione: il Likud dovrebbe ottenere 35 seggi (sui 120 della Knesset), mentre il partito Blu-Bianco di Benny Gantz 34. Netanyahu ha detto ai suoi sostenitori di aver già avviato i contatti con gli alleati tradizionali del Likud per dar vita ad un nuovo governo di destra.