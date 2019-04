Autonomia: Zaia, prima o poi sarà fatta

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Voi avete la possibilità di scrivere un passo importante per questo Paese, tanto è che 17 regioni hanno chiesto avviare il processo di autonomia, che prima o poi qualcuno realizzerà": lo ha sottolineato governatore del Veneto, Luca Zaia, intervenendo in Commissione per le Questioni Regionali. "Qualcuno insinua - ha aggiunto - che i cittadini nel prossimo futuro verranno curati di meno per colpa dell'autonomia, e questo non è vero. Non è colpa nostra se da noi la sanità funziona bene. Sarebbe invece opportuno fare i conti in tasca a chi governa male. La virtuosità deve essere premiata". Non a caso, ha spiegato ancora Zaia, "in molte regioni sono numerosi i comuni in dissesto finanziario, non però in Veneto e Lombardia".