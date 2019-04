Erdogan insiste, ripetere voto Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 10 APR - Nelle elezioni amministrative del 31 marzo a Istanbul ci sono state diverse irregolarità che dovrebbero "portare all'annullamento" del voto. Lo ha ribadito il presidente turco Racep Tayyip Erdogan, il cui Akp ha annunciato ieri di voler chiedere alla Commissione elettorale suprema (Ysk) la ripetizione delle elezioni, vinte secondo i risultati ufficiosi dal candidato dell'opposizione Chp Ekrem Imamoglu per circa 22 mila voti. Secondo Erdogan, che ha parlato con i giornalisti al seguito sul suo volo di ritorno dalla visita a Mosca, tra le irregolarità più significative ci sarebbe stata la presenza di presidenti di seggio che non erano pubblici ufficiali, come previsto dalla legge. "Anche se la differenza fosse solo di un voto, la decisione finale spetta all'Ysk", ha aggiunto il capo dello Stato.