(ANSA) - BRUXELLES, 10 APR - "Dovrebbe esserci più Europa e parlare con una voce sola" sulla Libia. Così il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, a margine di un seminario con la stampa a Bruxelles. Tajani ha evidenziato come "le posizioni di Italia e Francia non siano le stesse", perché anche se "ufficialmente vogliamo un accordo, quando sono stato in Libia il lamento dei libici era che c'erano diverse posizioni europee".