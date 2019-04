(ANSA) - WASHINGTON, 10 APR - Il ministro della giustizia americano William Barr ha costituito un team investigativo per indagare sulle origini delle indagini dell'Fbi sul Russiagate nel 2016. Lo riporta Fox News secondo cui Barr ha individuato una lista di membri del Dipartimento di giustizia che vuole siano ascoltati per ricostruire come l'Fbi decise di indagare l'allora candidato presidenziale Donald Trump e la sua campagna.