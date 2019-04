Ogni giorno pulisce le vie di Pietrasanta, premiata la nonna-spazzina

Per amore della sua città ogni giorno pulisce alcune vie e piazze del centro storico di Pietrasanta (Lucca). Per questo Luciana Quadrelli, classe 1935, questa mattina è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti.

Una bellissima sorpresa per l’83enne che dopo una vita passata a lavorare come estetista a Forte dei Marmi, si è trasferita a Pietrasanta, ma la vita da pensionata le stava stretta. Da parecchi anni, ogni giorno, la signora 'armata' di prodotti, utensili e tanta buona volontà percorre via Piastroni, via del Teatro e si dedica a piazza Statuto. "Quello che Luciana fa ogni giorno lo fa solo per amore della sua città. Nessuno le ha chiesto di farlo - ha raccontato il primo cittadino -. Conosco Luciana da tempo e credo che questo sia un atto dovuto, da parte della comunità, per esaltare comportamenti sani ed altruisti. Tutti noi possiamo dobbiamo fare la nostra piccola parte per tenere la città in ordine e pulita evitando azioni irrispettose, incivili e maleducate come abbandonare le carte per terra o il mozzicone della sigaretta. Basta veramente poco".