Filippine, scoperti i resti di un "piccolo" parente dell'Homo sapiens

Si allarga ancora la famiglia a cui appartiene Homo sapiens: arriva dalle Filippine la scoperta di un nuovo parente "piccolo", vissuto più di 50.000 anni fa e ribattezzato Homo luzonensis, dall’Isola di Luzon in cui sono stati rinvenuti i resti ossei. Il ritrovamento, pubblicato sulla rivista Nature e guidato dal Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, mette in luce l’importanza del sud-est asiatico, e in particolare delle sue isole, nell’evoluzione del genere Homo: la nuova specie, infatti, sarebbe stata contemporanea e simile per dimensioni al famoso Homo floresiensis, il cosiddetto "hobbit" che abitava l’isola indonesiana di Flores. «Il contesto bio-geografico della scoperta, lo stesso dell’Homo floresiensis, è estremamente interessante», dice Lorenzo Rook, docente di Paleontologia all’Università di Firenze. «Le piccole dimensioni sono un tratto comune dell’evoluzione nelle isole», aggiunge Rook: «sembra proprio che ci sia, in questa zona, uno schema che si ripete».



Gli elementi rinvenuti nella grotta chiamata Callao Cave sono ossa di mani, piedi, parti di femore e denti, appartenenti ad almeno tre individui: la loro combinazione unica di caratteristiche primitive e moderne, in particolare per quanto riguarda i denti, differisce nettamente da quelle di tutte le altre specie già note, tanto da giustificare la creazione di una nuova specie.

I ricercatori guidati da Florent Détroit hanno effettuato diverse analisi morfologiche, come le ricostruzioni tridimensionali tramite scansione, che hanno permesso una datazione abbastanza precisa delle ossa: risalgono a circa 67.000 anni fa e si tratta quindi di una specie contemporanea all’hobbit dell’Isola di Flores, vissuto tra 190.000 e 54.000 anni fa. «Appartengono senza dubbio allo stesso momento di esplosione e diversificazione delle forme di vita - commenta Lorenzo Rook - avvenuta in quel periodo nel sud-est asiatico».