(ANSA) - BRUXELLES, 11 APR - Il 31 ottobre è la data sulla quale è stato trovato il consenso tra i 27 leader Ue, legato ad una revisione a giugno sull'operato del Regno Unito. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. Inoltre sarebbe stato individuato un meccanismo di controllo per il monitoraggio del lavoro che viene condotto da Londra. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk sta incontrando la premier britannica Theresa May. E twitta: "L'Ue a 27 ha concordato un'estensione dell'articolo 50. Ora incontrerò la premier britannica Theresa May per l'accordo del governo britannico".