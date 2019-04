Brexit: Tusk a Gb, non sprecate tempo

(ANSA) - BRUXELLES, 11 APR - "Questa estensione è flessibile come attendevo, un po' più corta di quello che prevedevo, ma ancora abbastanza per trovare la soluzione migliore possibile. Non buttate via questo tempo". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine del vertice straordinario sulla Brexit in cui è stata decisa una proroga flessibile fino al 31 ottobre. Theresa May, da parte sua, ha affermato al termine del summit che l'Ue ha accolto la sua principale richiesta di aggiungere all'accordo raggiunto una clausola per un'uscita dall'Unione il prima possibile. Se l'accordo sulla Brexit sarà approvato dal Parlamento, ha aggiunto May, Gb potrà ancora uscire dall'Unione prima del 30 giugno, ovvero la data che lei aveva chiesto nella sua richiesta di rinvio presentata all'Ue. Per Macron l'accordo raggiunto stasera è il "migliore compromesso per preservare l'unità dell'Ue". Per Merkel "abbiamo dimostrato l'unità dell'Ue".