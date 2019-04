(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Gli ultimi sviluppi in Libia ed in particolare l'escalation militare sono motivo di forte preoccupazione per l'Italia, così come lo sono e devono esserlo anche per tutta l'Europa e per l'intera Comunità internazionale". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera sulla Libia.