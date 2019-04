(ANSA) - LONDRA, 11 APR - Theresa May lancia un appello ai Comuni a utilizzare la proroga della Brexit concessa nella notte dall'Ue per "riflettere durante la pausa di Pasqua" e trovare la strada per approvare "in tempi brevi" un accordo di divorzio. La premier Tory conferma l'impegno a dialogare con il Labour, ma insiste che attuare la Brexit è "un dovere nazionale". Si dice poi "frustrata" dell'ulteriore rinvio, pur notando che si tratta d'un rinvio "flessibile", con la possibilità di non partecipare al voto europeo se un accordo sarà ratificato per il 22 maggio.