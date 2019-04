Prostituzione, arrestata dj e soubrette

(ANSA) - MONZA, 12 APR - La dj e soubrette ungherese Kyra Kole è stata arrestata dai carabinieri perché sospettata di aver avviato un giro di prostituzione all'interno di un centro massaggi in Brianza, con un guadagno di circa 70 mila euro l'anno. La ragazza, 29 anni, nota per la sua collaborazione con i "Gemelli Diversi", per la sua partecipazione al programma "Ciao Darwin" condotto da Paolo Bonolis e per i calendari sexy, è stata sottoposta a fermo di indiziato delitto per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, a seguito di un'indagine dei carabinieri della compagnia di Seregno (Monza).