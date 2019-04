(ANSA) - ROMA, 12 APR - Decimo giorno in mare per i 62 migranti soccorsi lo scorso 3 aprile dalla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, al largo delle coste libiche. Dopo il rifiuto dell'Italia, anche Malta continua ad essere ferma nel suo 'no' all'ingresso nelle proprie acque dell'imbarcazione umanitaria. La Alan Kurdi si trova così a sud-est dell'isola, in acque internazionali: due persone sono state evacuate nei giorni scorsi per le precarie condizioni di salute. A bordo, comunque, si cerca di mantenere alto l'umore. Un video postato da Sea Eye mostra i migranti che cantano in coro avvolti nelle coperte. (ANSA).