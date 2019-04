Crollo in una favela a Rio, 3 morti

(ANSA) - SAN PAOLO, 12 APR - Almeno due persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite e 17 risultano disperse a causa del crollo di due palazzi nella favela di Muzema, nella zona ovest di Rio de Janeiro, che sarebbe stato causato dalle forti piogge che si sono abbattute questa settimana sulla città, e che già avevano provocato 10 vittime. I due palazzi, uno di tre piani, l'altro di quattro, sono crollati intorno alle 7 del mattino (mezzogiorno in Italia). Secondo fonti del comune di Rio, citate dai media, erano stati costruiti in modo irregolare, in un quartiere dove milizie paramilitari controllano lo sviluppo edilizio.