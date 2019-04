Anziana uccisa, condanne a 16 e 11 anni

(ANSA) - MODENA, 12 APR - Sedici anni e mezzo a Hamza Driouch, ritenuto essere l'autore materiale dell'omicidio, undici anni e otto mesi al complice Ayoub Lamsid. Questa la sentenza, con il rito abbreviato, pronunciato a Modena dal giudice Eleonora Pirillo per l'uccisione durante una rapina da 400 euro, nel settembre del 2017 a Finale Emilia (Modena), della 78enne Mirella Ansaloni. Il pm Claudia Ferretti nella scorsa udienza aveva chiesto per i due ventenni rispettivamente dodici e otto anni. E il figlio della vittima, Simone Benati, parte civile nel processo, aveva criticato dicendo di vergognarsi "di essere italiano". "Il mio stato d'animo -dice oggi - sicuramente non è ancora dei migliori, diciamo così. Spero che possa andare meglio nel tempo. Mi aspettavo pene superiori".