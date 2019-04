Libia, telefonata Conte-Merkel su crisi

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Colloquio telefonico tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel pomeriggio sulla crisi in Libia. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice sulla situazione nel Paese africano. Il Presidente del Consiglio ha convocato questo pomeriggio un Gabinetto di crisi sulla Libia al fine di informare tutti i ministeri competenti sull'evolversi degli avvenimenti. Il Presidente Conte ha sottolineato che il Gabinetto sarà attivo fino a quando la crisi libica non sarà rientrata. La struttura sarà a disposizione di tutti i Ministeri coinvolti in modo da consentire una gestione coordinata del dossier, secondo quanto si apprende. Conte segue da vicino e costantemente la crisi e continui sono i contatti dello staff diplomatico di Palazzo Chigi con gli Usa, la Francia e i principali attori internazionali, viene sottolineato.