(ANSA) - GROSSETO, 12 APR - Un uomo di 60 anni, di origine marocchina, è morto dopo essere stato investito da un'auto che ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi. E' successo intorno alle 22.45 sulla via Aurelia sud, alla periferia di Grosseto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 ma per il 60enne non c'era più niente da fare. Carabinieri, polizia e municipale stanno ora cercando di risalire all'auto e all'automobilista.