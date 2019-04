(ANSA) - ISLAMABAD, 13 APR - Una piccola fazione di talebani pachistani, chiamata Qari Saifullah, ha rivendicato l'attentato di ieri mattina al mercato di Quetta in cui 20 persone sono rimaste uccise e altre 48 sono state ferite. In un messaggio inviato da Qari Saifullah a dei giornalisti locali il gruppo rivendica la responsabilità dell'attacco contro la comunità sciita Hazara di Quetta. L'azione sarebbe stata condotta di concerto con un gruppo estremista clandestino sunnita anti-sciita, Lashkar e Jhangvi (LeJ). Non è ancora chiaro invece se si sia trattato di un attentato o di un attacco suicida.