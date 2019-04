Auto contro un'autocisterna, un morto

(ANSA) - GROSSETO, 13 APR - Un uomo è morto a seguito di un incidente stradale sull'Aurelia, in direzione sud, nel Grossetano, avvenuto questa mattina poco dopo le nove. L'auto sulla quale viaggiava l'uomo si è scontrata con una autocisterna. Al momento la strada è stata bloccata. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e personale del 118. In corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.