(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - "Non saremo mai coloro che metteranno una trave, ma neanche uno stecchino per intralciare la giustizia, sempre saremo dalla parte della ricerca della verità. Preservando le garanzie della presunzione di innocenza stiamo dicendo alle procure: indagate, andate fino in fondo e se ci sono responsabilità che vengano accertate". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti riferendosi all'inchiesta della magistratura umbra sulla sanità che interessa esponenti del Pd.