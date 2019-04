(ANSA) - MILANO, 13 APR - Restano gravi ma sono state stabilizzate le condizioni di Enzo Anghinelli, il trafficante di droga di 46 anni che ieri è stato ferito alla testa da un colpo di pistola esploso da due persone in sella a uno scooter in via Cadore, a Milano. Gli investigatori della Squadra mobile hanno confermato che sono stati cinque i proiettili calibro 9 sparati durante l'agguato e che il colpo che lo ha raggiunto è entrato dallo zigomo sinistro ed è uscito sopra l'orecchio destro, interessando anche una parte del cervello. Proprio per questo motivo i medici non si sbilanciano sulla prognosi né sugli eventuali danni permanenti. Sul movente preciso resta il riserbo ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che l'ambiente in cui è maturato il tentato omicidio è quello del traffico di droga.