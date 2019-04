Molesta collega, arrestato impiegato E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Un uomo di 57 anni, che lavora come portiere nello stabile dove si trovano gli uffici del servizio Patrimonio della Regione Emilia-Romagna, è stato arrestato ieri dalla polizia per aver picchiato e molestato una vigilante di 46 anni. La donna è in servizio nello stesso palazzo. L'episodio è successo ieri pomeriggio, tra la guardiola e l'esterno dello stabile: l'uomo è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e tentata rapina, perché avrebbe provato a sfilare la pistola dalla fondina della guardia giurata. Il direttore generale della Regione ieri è andato sul posto: per il dipendente è stata disposta immediatamente la sospensione dal servizio e dallo stipendio e appena acquisito il verbale d'arresto, già lunedì mattina, verrà licenziato per giusta causa (il licenziamento sarà retroattivo a venerdì sera). L'uomo aveva un precedente di polizia per resistenza, del 2005, e alcune condanne per furto, porto abusivo di armi e violenza privata che risalgono agli anni '80.