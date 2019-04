Serbia: raduno dell'opposizione

(ANSAmed) - BELGRADO, 13 APR - La manifestazione dell'opposizione a Belgrado ha preso il via. Davanti al parlamento vi sono migliaia di persone - circa 7.500 secondo quanto riferito dal ministero dell'interno - alle quali si stanno rivolgendo vari oratori, compresi attori, artisti e intellettuali, con interventi di forte critica e condanna delle politiche del governo e dell'autoritarismo del presidente Aleksandar Vucic. "Dimissioni, dimissioni", scandiscono i dimostranti che fischiano e intonano cori contro le autorità. A Belgrado sono giunti gruppi di manifestanti da varie altre città del Paese. Tra le richieste dell'opposizione figurano in primo luogo elezioni libere e democratiche e piena libertà dei media. L'edificio del parlamento è presidiato da reparti di polizia in assetto antisommossa, e reparti di agenti sono presenti anche all'interno del parlamento.