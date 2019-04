(ANSA) - MELBOURNE, 14 APR - E' morto uno dei feriti colpiti ieri sera davanti a un night club di Melbourne, mentre l'altro resta in gravi condizioni. La polizia sta indagando sull'episodio, che al momento sembra legato a un giro di estorsioni che aveva preso di mira il locale, e ha chiesto a eventuali testimoni di fornire elementi utili. Finora non è stato operato alcun arresto. La persona deceduta è un uomo di 37 anni. La polizia indaga su un suv Porsche visto nella zona durante gli spari e poi trovata carbonizzata poco lontano, per capire se ha qualche legame con l'accaduto. L' agguato è avvenuto fuori dal locale, che è rimasto aperto e i cui clienti non si sono accorti di nulla.