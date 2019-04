(ANSA) - S.GREGORIO d'IPPONA (VIBO VALENTIA), 14 APR - Un ventenne è stato denunciato dai carabinieri a San Gregorio D'Ippona per avere chiamato il 112, per fare il bullo con gli amici, segnalando una falsa urgenza. Nella telefonata veniva annunciata l'esplosione di colpi d'arma da fuoco vicino alla chiesa di San Gregorio d'Ippona. La chiamata è stata immediatamente rintracciata dagli operatori della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia, i quali, oltre a coordinare l'intervento per l'emergenza risultata mendace, risalivano all'utenza telefonica da cui è partita la stessa richiesta riuscendo ad identificare l'autore, il quale, di fronte all'evidenza dei fatti, ha ammesso le proprie responsabilità. "Sono sempre più i ragazzini - spiegano i militari - che per mostrarsi bulli di fronte agli amici chiamano il numero di emergenza chiedendo interventi. Succede ogni giorno che le Centrali Operative ricevano anomale telefonate che gravano sul coordinamento delle pattuglie impiegate sul territorio.