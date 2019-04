Instagram, Facebook, Whatsapp: in Italia down di tre ore. In Europa i problemi continuano

Hanno ripreso a funzionare regolarmente i social Instagram, WhatsApp e Facebook, come segnalato da numerosi utenti, dopo il blocco che si è verificato a partire dalle ore 12.00 di oggi. Il blocco aveva interessato l'Italia e l’Europa. Twitter ha invece funzionato regolarmente.

Il "ko" è stato registrato a un mese dal down più lungo della storia, durato 14 ore. Subito erano stati creati gli hashtag su Twitter #facebookdown e #instagramdown.

«siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno riscontrando dei problemi ad accedere alla famiglia delle App Facebook. Siamo al lavoro per risolvere l'inconveniente quanto prima». Lo afferma un portavoce di Facebook in merito al malfunzionamento dei social verificatosi stamane in Italia e in altri paesi europei e che, al momento, parrebbe superato almeno in Italia, come segnalato da vari utenti.