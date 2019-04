Serbia: morta in Russia vedova Milosevic

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 APR - Mirjana Markovic, la vedova dell'ex uomo forte jugoslavo Slobodan Milosevic, è morta oggi in un ospedale di Soci, in Russia, all'età di 77 anni. Lo riferisce l'agenzia Tanjug. Nei giorni scorsi i media a Belgrado avevano riferito delle condizioni di salute molto critiche della vedova di Milosevic, che viveva in esilio in Russia dal 2003. Il mese scorso un tribunale di appello di Belgrado aveva annullato la sentenza di condanna a un anno di reclusione emessa nel 2018 nei confronti di Mirjana Markovic, accusata di abuso di potere per una vicenda risalente all'anno 2000. Secondo l'accusa Markovic, approfittando della sua grande influenza politica e delle sue conoscenze nelle alte sfere, contribuì a fare assegnare un appartamento statale alla badante che si occupava di suo nipote. I giudici di appello hanno ritenuto la sentenza viziata da difetti procedurali e hanno ordinato un nuovo processo.