Consulenza fantasma, Gozi indagato

(ANSA) - SAN MARINO, 15 APR - Per una consulenza 'fantasma' da 220 mila euro sono stati iscritti nel registro degli indagati dal Tribunale Unico di San Marino, Catia Tomasetti, presidente dal maggio scorso di Banca Centrale sammarinese, e Sandro Gozi, ex sottosegretario con delega agli affari europei alla presidenza del Consiglio dei Ministri nei governi Renzi e Gentiloni, nonché candidato alle prossime europee con la lista 'En Marche' del presidente francese Macron. Gozi e Tomasetti secondo l'indagine del commissario della legge Alberto Buriani, in concorso tra loro "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso", avrebbero indotto "il consiglio direttivo di Banca centrale di San Marino a stipulare un contratto con Gozi per una consulenza rivelatasi poi fittizia". L'ipotesi di reato formulata dalla magistratura sammarinese è per entrambi amministrazione infedele in concorso.