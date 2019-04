(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - "Stiamo sempre seguendo l'evoluzione in Libia, oggi è una giornata molto impegnativa, siamo preoccupati, dobbiamo assolutamente scongiurare che possa proseguire questo conflitto armato. Abbiamo una precisa strategia, vogliamo una soluzione politica, farò di tutto perché tutti gli attori libici, ivi compresi gli esponenti della comunità internazionale, lavorino con noi per una soluzione pacifica". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Campobasso per un incontro sul Contratto istituzionale di sviluppo.