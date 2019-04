(ANSA) - PALERMO, 15 APR - I carabinieri hanno denunciato due persone di 30 e 29 anni, F.G.C. e G.P, che stavano testando un mini bazooka - realizzato dopo avere trovato le istruzioni su Internet - sparando patate in via Narbone, a Palermo, e mettendo in pericolo l'incolumità dei passanti. L'oggetto, apparentemente innocuo, se utilizzato impropriamente - spiegano i carabinieri - può essere molto pericoloso e potenzialmente letale.