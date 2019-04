(ANSA) - GENOVA, 15 APR - "Giorgia Meloni ha la mia attenzione perché è stata tra i primi a dire: "sono disponibile a mettere in discussione il mio partito, la mia organizzazione, le mie bandiere", che di certo porta nel cuore, per confluire in un movimento più grande e aperto". Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) stamani a Genova a margine dei lavori del Consiglio regionale. "Ma sono disposto a confrontarmi con tutti coloro che abbiano voglia di seguire un percorso inclusivo e democratico", dice Toti.