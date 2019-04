Lo sposo sparisce e viene trovato in bagno a fare sesso con un amico

Succede anche questo: durante una festa di matrimonio lo sposo è spareito ed è stato trovato in bagno a fare sesso con un amico. A raccontare l'incredibile storia è stato Willy, cantante ai matrimoni, che ha telefonato ai Lunatici di Rai Radio2, il programma in diretta condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

«Faccio il cantante, spesso mi esibisco ai matrimoni. Voglio dirvi cosa accaduta in un matrimonio in cui ho suonato - ha raccontato Willy - Ero in Abruzzo. Hanno beccato lo sposo a festeggiare in modo un po' strano. Non si trovava più, dovevano far uscire la torta, ma lui era sparito. Pensavano si fosse sentito poco bene, oppure che fosse andato a fumare. E invece un parente della sposa lo ha trovato in bagno che stava festeggiando... Facendo l'amore con un suo amico! Per carità, non c'è niente di male a far l'amore tra uomini, ma se ti sei appena sposato con una donna e ti fai beccare in bagno con un tuo amico...».