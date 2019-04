(ANSA) - MILANO, 15 APR - "Può darsi che la mia versione davanti ai giudici sarà diversa rispetto a quella del processo Ruby bis, ho deciso di dire le cose come stanno, adesso mi sento una donna con dei figli e voglio dire la verità". Lo ha detto ai cronisti Marysthell Polanco, una delle giovani ospiti alle serate ad Arcore, in una pausa dell'udienza del processo Ruby ter, dove è imputata per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza assieme a Silvio Berlusconi e ad altri 26 imputati. "Magari la mia posizione non è tanto diversa da quella di Imane Fadil", ha aggiunto.