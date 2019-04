(ANSA) - BERLINO, 15 APR - Al via lo sciopero dei dipendenti di Amazon in quattro centri logistici della Germania, indetto dal sindacato tedesco 'Verdi'. La protesta si inserisce in una campagna in corso che rivendica aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro per i dipendenti tedeschi. L'azione sindacale durera' da oggi fino a giovedi', a ridosso quindi del periodo pasquale.