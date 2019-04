Bimba scomparsa,pm:operatrice a processo

(ANSA) - BRESCIA, 16 APR - La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'operatrice della Fobap, Fondazione bresciana assistenza psicodidabili, che lo scorso luglio aveva il controllo di Iuschra Gazi, la 12enne di origini indiane affetta da autismo, svanita nel nulla durante una gita a Serle, nel Bresciano. I sostituti procuratori Donato Greco e Antonio Bassolino contestano all' educatrice il reato di omicidio colposo. Iuschra è scomparsa nei boschi dell'altopiano di Cariadeghe e non è più stata trovata nonostante mesi di ricerche.