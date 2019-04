Riforme: Pd abbandona commissione

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il Pd abbandona i lavori della commissione Affari costituzionali della Camera, dove è in corso l'esame delle modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. I lavori sono stati sospesi. "Ci prendete in giro", ha detto Stefano Ceccanti dopo che la presidenza aveva comunicato una serie di inammissibilità ed aveva iniziato le votazioni sul primo articolo del testo, che è stato già approvato dal Senato.