Aizza pitbull contro madre per soldi

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Ha minacciato per anni l'anziana mamma per avere soldi per comprare la droga. Mesi e mesi di pretese culminate ieri mattina quando il figlio, italiano di 46 anni, ha aizzato il suo pitbull contro la donna. L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Genova per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Esasperata dalle continue pretese di denaro del figlio, la donna ieri aveva deciso di non darglieli e lui dopo averla presa per il collo le ha aizzato contro il suo pitbull che l'ha morsa a entrambe le braccia. I poliziotti delle volanti intervenuti sul posto, in zona Marassi a Genova, hanno trovato la donna sanguinante e molto scossa in uno studio medico vicino la sua abitazione dove, nonostante il forte dolore, era riuscita a rifugiarsi scappando dalla furia del cane e del figlio e dove le hanno prestato le prime cure prima dell'accompagnamento in ospedale. Il figlio, pregiudicato e disoccupato, è stato trovato sul pianerottolo mentre ancora inveiva contro la madre.