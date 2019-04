Investita da treno muore donna Viareggio

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 16 APR - Una donna di 56 anni, è morta investita da un treno intorno alle 11.10 in prossimità della stazione ferroviaria di Torre del Lago (Lucca), lungo la linea Viareggio-Pisa. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Sul posto oltre ai sanitari del 118, ma per la donna non c'era più niente da fare, è intervenuta anche la polfer. La linea ferroviaria è bloccata tra Viareggio e Pisa e Trenitalia ha messo a disposizione dei bus sostitutivi per i passeggeri, in attesa dei rilievi della polfer e dell'autorità giudiziaria.