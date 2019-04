Arriva il primo videogioco degli 007

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Ed ora l'intelligence si lancia nel mercato dei videogame. L'obiettivo non è però fare concorrenza a 'Fortnite' ed agli altri giochi celebri, ma educare i giovani alla consapevolezza digitale. La nuova app gratuita, 'Cybercity chronicles', sviluppata e promossa dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, è stata presentata oggi agli studenti dell'istituto 'Regina Margherita' di Roma. Presenti il premier Giuseppe Conte, il direttore del Dis, Gennaro Vecchione. La narrativa del videogame riprende il mito di Teseo e Arianna, riadattato in un'ambientazione cyberpunk. Ci troviamo nel 2088. Cybercity e la prima cittàimmaginaria del mondo dove l'innovazione tecnologica si ècosi evoluta al punto da mutare la vita, le abitudini e le interazioni sociali dei suoi cittadini. Finche emergono i primi rischi. C'è naturalmente un 'cattivo', Asterio Taur, diventato governatore di Cybercity e tocca agli agenti Tes e Diana mettere in sicurezza la città.