Maggioranza, fiducia a presidente Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - "Confermiamo la fiducia alla Presidente Catiuscia Marini ed al suo operato in questi giorni in cui è sottoposta ad una forte pressione mediatica. Situazione, questa, che non la deve però distogliere dal gestire con impegno e determinazione questo difficile momento politico ed amministrativo": lo affermano i capigruppo della maggioranza nel consiglio regionale umbro, Gianfranco Chiacchieroni (Pd), Silvano (Ser) e Attilio Solinas (Articolo1) in una loro nota congiunta. "È importante - osservano - mettere in campo ogni azione utile a salvaguardare la qualità della sanità regionale, da sempre riconosciuta un'eccellenza a livello nazionale". "Auspichiamo - proseguono i capigruppo di maggioranza - che tutti i coinvolti a vario titolo nell'indagine possano dimostrare la loro estraneità ai fatti".