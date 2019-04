Libia: bozza Onu, subito cessate fuoco

(ANSA) - NEW YORK, 16 APR - Immediata de-escalation, cessate il fuoco e impegno per la fine delle ostilità in Libia. E' quanto si afferma in una bozza di risoluzione elaborata dalla Gran Bretagna e arrivata sul tavolo del Consiglio di Sicurezza Onu. "La situazione in Libia continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza - si legge nel documento, ottenuto dall'ANSA - e quindi si chiede a tutte le parti un'immediata de-escalation, di impegnarsi per un cessate il fuoco e con le Nazioni Unite per garantire una completa cessazione delle ostilità in tutto il paese".