Chiuse indagini su Oliverio,anche Bossio

(ANSA) - CATANZARO, 16 APR - La Procura di Catanzaro ha emesso l'avviso di chiusura indagini nei confronti del Governatore della Calabria Mario Oliverio nell'ambito dell'inchiesta "Lande desolate". Il provvedimento è stato emesso anche nei confronti della deputata del Pd Enza Bruno Bossio e del marito, l'ex consigliere regionale del Pd Nicola Adamo. I tre sono indagati per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata dalla finalità di stipula di contratti e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. L'indagine riguarda presunti illeciti in a tre appalti: l'impianto di risalita di Lorica, nella Sila cosentina, l'aviosuperficie di Scalea (Cosenza), e la realizzazione di piazza Bilotti a Cosenza. In particolare, per quanto riguarda piazza Bilotti, a maggio 2016 Oliverio, insieme ad Adamo, Enza Bruno Bossio, al direttore dei lavori Francesco Tucci, e all'imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri avrebbero stretto, secondo l'accusa, un "accordo illecito" per rallentare i lavori.