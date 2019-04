Tangenti sanità, si dimette la presidente Marini

Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini (Pd). L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della Giunta, nel centro di Perugia. Marini è indagata nell’inchiesta della procura di Perugia su alcuni concorsi per assunzioni che sarebbero stati pilotati all’ospedale del capoluogo umbro.

Le dimissioni sono state comunicate con una lettera inviata alla presidente dell’Assemblea Legislativa, Donatella Porzi. Marini le ha comunicate ai sensi dell’art.64, comma 3, dello Statuto regionale.

«Io sono una persona perbene, per me la politica è sempre stata "fare l’interesse generale", da sindaco della mia Città (Todi - ndr), da Europarlamentare, ed in questi anni da Presidente di Regione»: così la presidente della Regione Umbria Marini nella sua lettera pubblica di dimissioni. «Quello che sta accadendo non solo mi addolora, ma mi sconvolge e sono sicura che ne uscirò personalmente a testa alta» ha sottolineato ancora.