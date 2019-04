Libia: Amsi, finora 190 morti, 60 minori

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Sono ad oggi 190 i morti a causa del conflitto in Libia, tra cui 60 minorenni. I feriti sono invece saliti a 850 a seguito di forti scontri avvenuti nella serata e nella notte del 16 aprile. Oltre 22.000 gli sfollati e tra questi si contano 8.000 minorenni. E' questo l'ultimo bilancio fornito dal presidente dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e Consigliere dell'Ordine dei medici di Roma Foad Aodi, in contatto costante con i medici libici nelle aree del conflitto.