Mfs e Lega contro stretta su gruppi a Pe

(ANSA) - STRASBURGO, 17 APR - Gli eurodeputati di M5s e Lega hanno votato compatti, come i loro rispettivi gruppi Efdd e Enf (con l'eccezione dell'ex pentastellata Giulia Moi), contro la stretta sul regolamento per la formazione dei nuovi gruppi politici, votata dal Parlamento europeo. A dare il via libera al testo, una maggioranza composta dal Ppe (compresi i parlamentari di Forza Italia), socialisti (con il Pd) e liberali dell'Alde. Divisa la sinistra radicale. Contrari anche i Verdi.