Arresti sanità, sequestro nomi e tracce

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Nuovi elementi per le indagini sui concorsi 'pilotati' all'ospedale di Perugia stanno emergendo dalle perquisizioni condotte dalla guardia di finanza nei confronti dei componenti delle commissioni d'esame. Sono state infatti sequestrate liste di nomi e tracce delle prove scritte. Elementi ora al vaglio degli inquirenti che stanno continuando a sentire i membri e i presidenti delle stesse commissioni. Ascoltati anche diversi candidati. Il numero degli indagati in questo filone d'inchiesta sembra destinato a salire. Contestazioni sono state infatti mosse a quei testimoni le cui versioni non sono state ritenute attendibili dagli investigatori. (ANSA).