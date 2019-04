Migranti: Pe vara guardia costiera Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 17 APR - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento che rafforza la Guardia di frontiera e costiera europea. Le modifiche all'Agenzia Frontex, già concordate con i ministri dell'Ue, introducono un corpo permanente di 10.000 unità entro il 2027. Sarà composto da guardie di frontiera e guardie costiere dell'agenzia e da personale distaccato su base obbligatoria dai Paesi Ue. L'Italia dovrà fornire a regime 610 persone e sarà il terzo Paese per contributo di personale dopo Germania e Francia.