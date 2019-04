Preside a scuola: docenti protestano

(ANSA) - IMPERIA, 17 APR - Una ventina di docenti dell'Ipsia Marconi di Imperia, sui 53 in servizio, ha manifestato nel pomeriggio davanti al provveditorato degli studi di Imperia per protestare contro il reintegro della preside Anna Rita Zappulla, indagata per il peculato d'uso dell'auto della scuola e contro l'atto con cui la professoressa ha destituito il vicepreside Luca Ronco. Ronco sarebbe tra i docenti che hanno collaborato con i carabinieri segnalando il presunto uso improprio dell'auto da parte della Zappulla. I professori hanno anche annunciato la volontà di dimettersi dal Consiglio di Istituto. "Non conosco le dinamiche della scuola - è il commento dell'avvocato Andrea Rovere, che difende la preside - ma dalla lettura degli atti è emerso che il vicepreside è uno dei principali accusatori della mia assistita e siccome il vicepreside viene nominato fiduciariamente, ritengo che per motivi di opportunità e compatibilità, in questa fase, Zappulla abbia ritenuto opportuno sostituirlo con una persona non coinvolta".