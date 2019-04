Pyongyang testa nuova arma tattica

(ANSA) - ROMA, 18 APR - La Corea del Nord ha testato una nuova arma tattica guidata e il leader nordcoreano Kim Jong-un ha parlato di un "evento di grande importanza". Lo riportano i media internazionali. Si tratta del primo test pubblico dal secondo vertice Usa-Nord di Hanoi del febbraio scorso, che si è concluso senza un accordo. Non sono state fornite indicazioni sul tipo di arma, spiegano i media, ma il fatto che sia stata definita "tattica" implica un'arma a corto raggio e non dunque i missili balistici a lungo raggio visti dagli Usa come una minaccia.