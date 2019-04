Tesei, presto per parlare guida Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Il leader della Lega Matteo Salvini ha "lanciato" la candidatura della senatrice e sindaco di Montefalco, Donatella Tesei, per la presidenza della Regione Umbria per il centro-destra. Ma la stessa parlamentare invita, con l'ANSA, alla calma: "Prendiamo atto delle parole del ministro Salvini, ma credo che sia ancora prematuro parlare di una mia candidatura ufficiale alla presidenza della Regione". "Occorre fare tutte le riflessioni del caso" aggiunge. Sul fatto che l'investitura sia arrivata in un comizio del leader del Carroccio in una piazza stracolma e davanti alla sede dell'Assemblea legislativa, la senatrice afferma sorridendo: "Diciamo che Matteo Salvini ha una simpatia per me". Sull'inchiesta che ha toccato la sanità umbra Tesei spiega che lei è una "garantista per natura", aggiungendo che "gli umbri devono valutare più il sistema che le vicende giudiziarie". "Quella emersa - conclude la senatrice Tesei - non è una bella pagina, ma tutto andrà accertato nei tempi e modi previsti". (ANSA).